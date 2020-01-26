الامارات | «الصحة» تحذر من منتجات جلدية خطرة على البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من منتجات جلدية خطرة على البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام أربعة منتجات جلدية تحتوي على مواد خطرة على البشرة، غير مصرح بها، وطالبت جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من السوق ومنع تداولها واستيرادها.

واشتلمت القائمة التحذير من استخدام المستحضرات الجلدية Nadinola fade cream & Neoprosone-Gel forte، التي يتم استخدامها تبييض وتغيير لون البشرة وإزالة البقع.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً، أن هذه المنتجات الجلدية غير مصرح بها للتداول، وتحتوي على مواد دوائية وقد تشكل مخاطر صحية خطيرة، مثل تدهور الجلد أو انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو ظهور بثور، أو تندب على البشرة، وطلبت الوزارة من جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من السوق ومنع تداولها واستيرادها، كما نص التعميم على نوعين من هذه المنتجات هي، Nadinola Extra strength formula skin discoloration fade cream، و neoprosone –Gel.

كما حذرت الوزارة في تعميم آخر من استخدام مستحضرات جلدية تحتوي على مواد دوائية (zo medical)، التي تستخدم لتبييض بقع البشرة الداكنة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات الجلدية تحتوي على مواد دوائية هي هيدروكوينون 4% التي قد تشكل مخاطر صحية، وتشمل آثارها الجانبية، احمرار وجفاف وتشقق البشرة والحروق واللسع والتقشير والحكة وزيادة الحساسية لأشعة الشمس وحروق الشمس وبثور وتندب، قد تسبب أيضاً تلون الجلد.

وأشار التعميم إلى نوعين من المنتجات هي، Zo medical melamin-c skin bleaching & correcting crème with 20% vitamin C، و Zo medical melamix skin lightener & blending crème، وطلبت الوزارة سحب هذين المنتجين من الأسواق ومنع تداولها أو استيرادها.