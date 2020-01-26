الامارات | الإعدام لشخص قتل خليجياً بالسلاح الأبيض في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لشخص قتل خليجياً بالسلاح الأبيض في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة الجنايات في عجمان بإعدام شخص من جنسية دولة عربية قصاصاً بالوسائل المتاحة بالدولة، وذلك بعد ثبوت إدانته بقتل المجني عليه من الجنسية الخليجية عمداً بالسلاح الأبيض، وبسجنه ثلاث سنوات عن تهمة الشروع بالقتل وحبسه شهراً واحداً عن تهمة عدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

كما أمرت بمعاقبة المدانين الثاني والثالث من جنسية دولة عربية بالسجن لمدة 7 سنوات وأداء دية المجني عليه الذي أصيب بعاهة مستديمة خلال المشاجرة وقدرها 20 ألف لكل منهما، وحبس المدانين الرابع والخامس والسادس والسابع مدة سنتين للمشاركة بالمشاجرة وحمل السلاح الأبيض وإخفاء الأدوات المستخدمة بالجريمة، وحبس المدان السابع أيضاً شهرا واحدا عن تهمة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور لقيادته مركبة غير مرخصة وغير مسجلة، وإبعاد جميع المدانين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2018 عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة عجمان، يفيد بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض على شارع الشيخ محمد بن زايد بعجمان، باتجاه إمارة أم القيوين، وعلى إثره تحركت دوريات الشرطة والمباحث الجنائية ومسرح الجريمة، إلى مكان الحادث، ليتبين وجود جثة المجني عليه من الجنسية الخليجية الذي توفي نتيجة الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، ووجود جثة أخرى لمجني عليه من الجنسية الخليجية، ملقاة على الشارع بعد دهسه، أثناء محاولته الفرار من المشاجرة وقطع الشارع.

وكانت شرطة عجمان قد ألقت القبض على المدانين بعد الاشتباه بتورطهم بقتل الشابين، وذلك خلال 12 ساعة من تلقى البلاغ، وقامت بنقل المصابين لمستشفيي خليفة وأم القيوين، إذ خضعوا للعلاج لتعرضهم لإصابات متفرقة في المشاجرة.

وأكدت شرطة عجمان أن دورياتها والفرق الأمنية المختصة قد تحركت لموقع الحادث فور ورود البلاغ، وتبين وجود جثة ملقاة على الشارع بعد تعرضها للدهس أثناء محاولة المجني عليه الفرار من المشاجرة وقطع الشارع بعد أن صدمته سيارة، إضافة إلى وجود جثة أخرى نتيجة الاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، وكان قد أقر المدانين خلال التحقيقات بارتكابهما لجريمة القتل، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة بعد أن أخفاه بعض المدانين.