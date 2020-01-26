«أبوظبي للصحة العامة»: لا توجد أي إصابة بفيروس «كورونا» في الإمارات

نفي مركز أبوظبي للصحة العامة وجود أي مريض مصاب بفيروس «كورونا الجديد 2019 nCoV» حتى الآن داخل دولة الإمارات وإن الإشاعة المتداولة عن وجود مريض في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي غير صحيحة، وإن الحالة المتداولة هي لأحد فيروسات كورونا الأخرى المعروفة سابقا والتي تتلقى العلاج الطبي الاعتيادي.

وننصح الجمهور بتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام ما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة، علما بأن مركز أبوظبي للصحة العامة يعمل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع دخول المرض إلى الدولة.

وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع خدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة - أبوظبي على هاتف 8001717.

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