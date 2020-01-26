إخماد حريق في مستودع للمواد الأسفنجية في عجمان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الاسفنجية في منطقة صناعية الجرف 1، اليوم الأحد، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بعجمان، إن فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث فور البلاغ، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وتمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار الى المستودعات والمصانع المجاورة.. لافتا الى أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن مركزين شاركا في عمليات الإطفاء والتبريد، وهما مركز الإدارة ومركز الجرف، وقال إن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظرا للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالا لوقوع الحرائق.

وناشد أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم تخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.