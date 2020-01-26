الامارات | حاكم الشارقة يعتمد عدداً من المنح في جامعة الشارقة ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد عدداً من المنح في جامعة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، 159 منحة طالب وطالبة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية، وتم إحالة 65 طلب منحة إلى إدارة القبول والتسجيل لدراسة تاريخ إصدار الشهادة الثانوية.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة منحا لـ 11طالباً وطالبةً من أبناء وبنات العاملين في حكومة الشارقة، و10 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة، و4 طلاب وطالبات من أبناء وبنات المواطنات، وبذلك تصبح المنح المعتمدة 249.
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