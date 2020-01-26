الامارات | فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً في مستودع للمواد الإسفنجية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً في مستودع للمواد الإسفنجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الاسفنجية في منطقة صناعية الجرف1 والذي وقع صباح اليوم، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال نائب مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بعجمان العقيد رائد عبيد الزعابي، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وتمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار الى المستودعات والمصانع المجاورة، وثم بدأت عمليات التبريد كي لا تشب النيران مرة أخرى، أو تنتقل إلى مكان آخر، لافتاً أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن مركزين شاركا في عمليات الإطفاء والتبريد، وهي مركز الإدارة ومركز الجرف، وأفاد أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظراً للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى عند الوصول، خصوصاً أن المستودع كان مليء بمواد الاسفنج القابلة للاشتعال السريع والتي سببت ادخنة كثيفة وناشد أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.