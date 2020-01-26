الامارات | موعد بدء تسجيل الطلبة لرياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء تسجيل الطلبة لرياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم الثاني من فبراير المقبل، موعداً لبدء تسجيل الطلبة الملتحقين بالصف الأول ورياض الأطفال للمرحلتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2020/2021 للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، ومن في حكمهم، في المدارس الحكومية، ويستمر التسجيل حتى 12 مارس، ومن المقرر فتح باب التسجيل في مدارس إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ابتداءً من 23 من الشهر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للطلبة من مواليد عام 2014، التسجيل في الصف الأول، فيما حددت مواليد عام 2015 للالتحاق برياض الأطفال في المرحلة الثانية، وبالنسبة إلى مواليد عام 2016 يمكنهم الالتحاق في رياض الأطفال بمرحلته الأولى، داعيةً ذوي الطلبة إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال، نظراً لأهمية هذه المرحلة التعليمية التي تتشكل من خلالها آفاق الطفل معرفياً ومهارياً واجتماعيا.

وأكدة الوزارة أهمية التسجيل في المواعيد المشار إليها، كي يتسنى لها العمل على تهيئة البيئة المناسبة وتنظيم عملية استيعاب الطلبة في تلك المراحل التعليمية، فضلاً عن توفير كافة احتياجاتهم وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة، لافتةً إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال الأولى للعام الدراسي الماضي، بلغ 9669 طالباً وطالبة، فيما تم قبول 9994 طالباً وطالبة في رياض الأطفال الثانية، فضلاً عن قبول 10512 طالباً وطالبة في الصف الأول.

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وتشترط الوزارة لاستكمال تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، عدة شروط، هي أن يكون الطالب ضمن السن القانوني ولا يقبل طلب تسجيل طلبة كمستمعين، وعلى المدارس أن تلتزم باعتماد ملف الطالب بعد التسجيل من قبل وزارة التربية عبر برنامج المنهل، كما تلتزم المدارس الحكومية ورياض الأطفال بقبول الطلبة المستجدين وفقاً لمناطقهم السكنية، فضلاً عن الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط.

وفيما يتعلق بتسجيل الطلبة من أصحاب الهمم بينت الوزارة أن تسجيلهم يتم عبر مراكز دعم التربية الخاصة في كافة إمارات الدولة وستتولى تلك المراكز تشخيص وتقييم الطلبة عبر مقابلات ستقوم تلك المراكز بتحديدها بالتنسيق مع أولياء الأمور.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلميات المدرسية، فوزية غريب: "إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمراحل التعليم المدرسي الأولى، نظراً لأهميتها في إعداد الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة حيث عملت الوزارة على توفير بنية تعليمية ملهمة للطلبة في تلك المراحل على صعيد البيئة التعليمية والمناهج التدريسية، وكذلك تحرص الوزارة على خلق أجواء تعليمية محفزة تستقطب الطلبة وتساعد على اندماجهم بشكل علمي مدروس في مختلف تفاصيل تلك المراحل التعليمية وذلك نظرا لدورها في تهيئة الطلبة من الناحية التربوية والعلمية و الذهنية".