الامارات | بالفيديو.. "التربية" تستحدث أكاديميات متخصصة للطلبة المواطنين في المدرسة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "التربية" تستحدث أكاديميات متخصصة للطلبة المواطنين في المدرسة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت وزارة التربية والتعليم خمس أكاديميات متخصصة، أخيراً، وهي أكاديمية صيانة الطائرات، و«العلوم الصحية»، و«العلوم الزراعية»، و«الفنون الإبداعية»، و«العلوم الرياضية».

ومن المقرر تدشين أكاديمية العلوم والرقابة الغذائية في سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك مجموع الأكاديميات المعتمدة ست أكاديميات.

ولفتت إلى أن هذه الأكاديميات تضمن توفير كفاءات وطنية في تخصصات مهمة ترتبط بأجندة الدولة، وخططها المستقبلية التي تهتم بجودة المخرجات التعليمية.

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وأوضحت الوزارة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، بأن 1397 طالباً وطالبة يلتحقون بالأكاديميات الحالية للعام الدراسي 2019-2020، مؤكدة أن خطتها تستهدف رفع عدد الملتحقين بالأكاديميات، ليصل إلى 4500 طالب وطالبة خلال ثلاثة أعوام.

وأكدت الوزارة أن الأكاديميات تدعم رؤيتها وخططها التربوية، الرامية إلى إعداد أجيال استثنائية قادرة على تلبية احتياجات الدولة في عدد من التخصصات الحيوية، وتنويع مسارات التعلم التخصصية لتمكين الطلبة من مهارات العصر.