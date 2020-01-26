كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طلاب في الإمارات يعرضون حلولاً تقنية في “Innovation Conclave 2020”

عرض طلاب المدارس والجامعات في الإمارات مشاريعهم الذكية خلال حدث “Innovation Conclave 2020” الذي استضافته مدرسة دلهي الخاصة في الشارقة (DPS Sharjah) في كلية الإمارات للطيران يوم السبت.

وتحت عنوان “رحلة فكرة”، تم تنظيم الحدث تمشيا مع جدول الأعمال الوطني لدولة الإمارات لتطوير التنمية المستدامة التي تقودها العقول المبتكرة.

وخلال الاجتماع الذي استمر ليوم واحد، ألهمت عروض وآراء القادة من مختلف المجالات الطلاب لإحداث فرق في العالم. وقدم طلاب DPS Sharjah أفكارهم، بعنوان Mobile Masalaama، و Power Stepper و Park Aid.

وكانت مدارس دلهي الخاصة، دبي، ومدرسة ليدرز الخاصة في الشارقة، ومدرسة ميلينيوم في دبي، وجيمس مودرن أكاديمي دبي وجامعة سكاي لاين في الشارقة، هي المدارس الأخرى التي عرضت ابتكاراتها خلال الحدث، وهي: AEGIS-The Novatores و FuraOxy و Emotic و The Gloncrete and Plastic 2.0 .

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وكانت هناك ثلاث فئات قدم الطلاب بموجبها أفكارهم وحلولهم: الفضاء والتكنولوجيا، والمستقبل المستدام (البيئة)، والتجارة والمالية.

كما كان هناك تفاعل مع الجمهور الذي يضم ما يقرب من 350 من مندوبي الطلاب والمدرسين من المؤسسات التعليمية والكليات ومجالات التعليم العالي في دولة الإمارات.

وقال مدير DPS الذي كان من بين المشاركين في النقاش، إن مثل هذه المنصات تخطو حدود الإبداع، وتفسح المجال أمام التفكير العلمي للعقول وتربط المبدعين الشباب بعالم الشركات الحقيقي، بحسب غلف نيوز.