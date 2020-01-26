كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في مهرجان دبي للمأكولات هذا العام؟

يعود مهرجان دبي للمأكولات في دورته السابعة اعتباراً من 26 فبراير كجزء من خطط لتدعيم مكانة دبي كعاصمة فن الطهي في المنطقة.

وسيحتفل الإصدار القادم من مهرجان دبي للمأكولات 2020، الذي سيستمر حتى 14 مارس بتنوع الطهي في دولة الإمارات وثقافات أكثر من 200 جنسية في دبي.

وسيمنح الزوار السكان والزوار والأسر و منافذ الطعام نظرة ثاقبة على أحدث الأذواق والاتجاهات من مشهد فن الطهو العالمي.

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ويقدم المهرجان الذي يستمر لمدة 18 يومًا وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الأحداث الشهية بما في ذلك الأحداث السنوية مثل أسبوع المطاعم في دبي، و Beach Canteen و Hidden Gems.

وستضم Foodie Experiences أطباقًا فريدة لتناول الطعام بالإضافة إلى ظهور المشاهير من الطهاة والأحداث المتعلقة بالطعام والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.