تدريب 6 آلاف عامل على معايير السلامة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة أن معهد السلامة الوقائية الذي تم تدشينه يوليو الماضي تمكن وحتى ديسمبر 2019 من تدريب أكثر من 6000 شخص يتبعون 3700 شركة من مختلف الجنسيات وتأهيلهم للتعامل مع اشتراطات السلامة في المواقع.

وقال جمال الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة: إن المعهد الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يقدم فرصة للعمال والموظفين التابعين إلى المنشآت من مؤسسات وجهات حكومية، وشركات خاصة وكافة الشرائح من المجتمع فرصة للتدرب على اشتراطات السلامة الوقائية في مختلف المواقع التي تضمن توفير الحماية للأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن المعهد أطلق مبادرة تعنى بتخصيص 10 مقاعد مجانية يومية لربات البيوت والفئة المنزلية المساعدة «الخادمات» لتعزيز الجانب الوقائي وتزويدهم بأهم اشتراطات السلامة الوقائية وكيفية التعامل أثناء نشوب الحريق للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح أفراد أسرهم من خطر التعرض إلى الإصابات.

وذكر أن المعهد يوفر الحصص التدريبية والورش المتعلقة بعمليات الإطفاء متضمنة الشقين النظري الذي يشرح ويعرف بمختلف الاشتراطات منها المتعلقة بداية بطفايات الحرائق وكيفية استخدامها وأنواعها والتعريف بمصادر الاشتعال والماس الكهربائي وغيرها من مسببات اندلاع الحرائق ومصادره سواء المتواجدة داخل المنازل أو في المؤسسات ومواقع العمل وغيرها.

وأضاف: الجانب العملي الذي يكمن في تنفيذ التجارب والعمليات الوهمية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال الاعتماد على عدد من الأجهزة الافتراضية التي تمثل الواقع وتمكن من خلالها المتدربين على تنفيذ عمليات الإطفاء بكل سهول ويسر وبالتالي تطبيق ما تم تعليمه لهم على ارض الواقع في حال اندلاع النيران في مختلف المواقع التي يتواجدون خلالها.

وأشار إلى أن المدربين المتواجدين في المعهد يقدمون الدورات والورش التدريبية بعدة لغات منها اللغة الهندية التي تندرج تحتها عدة لغات أخرى والفلبينية والعربية والصينية.

تمرين وهمي

وذكر أن المدربين يقدمون دورة واحدة يومياً تستغرق مدتها من الساعة والنصف ولغاية الساعتين والتي يتم خلالها أيضاً تنفيذ التمرين الوهمي ابتداء من قرع جرس الإنذار والإعلان عن نشوب حريق خلال تواجدهم في قاعة التدريب ليتجه المتدربون إلى التعامل الفوري مع هذا البلاغ من خلال الخروج بشكل منتظم من القاعة إلى النقطة الأمنة من ثم يبدأ الجانب النظري في التدريب على العملية الوهمية للتعرف على مدى إلمامهم بهذا الجانب.

وأشار إلى أن المعهد يحوي على 3 قاعات تدريبية تسع كل واحدة منها لـ25 متدرباً يخضعون لدروس عملية ونظرية إلزامية تتعلق بالاشتراطات الوقائية في المنشآت ويوفر أجهزة حديثة ومتطورة يتم الاستعانة بها خلال الجانب العملي المقدم للمتدربين والتي تمكنهم من تنفيذ التجارب الوهمية المتعلقة بإخماد الحرائق والتي تأتي تحت إشراف فريق من الدفاع المدني منها 3 مواقد إلكترونية بالإضافة إلى 3 أفران إلكترونية تعمل بنظام معين ومؤمن للمتعامل أو المتدرب.