«التنقل المرن» في 3 مناطق سكنية بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي عن الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الشاملة للتنقل المرن في ثلاث مناطق سكنية هي الكرامة ومنخول والقصيص الأولى، وذلك في مطلع مارس المقبل بهدف تطوير بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب باستخدام وسائل التنقل غير التقليدية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي).

وكذلك تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف تأجير المركبات الخاصة، ومواقف الدراجات الهوائية.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، بدأت الهيئة تنفيذ المشروع في ثلاث مناطق سكنية هي الكرامة، ومنخول، والقصيص الأولى، حيث جرى تنفيذ 314 منطقة عبور مرتفعة للمشاة، و66 وسيلة تهدئة للسرعة، وتحديد 33كم من مسارات الدراجات الهوائية المشتركة مع المشاة في بعض المناطق، وتحديد قرابة 52 كم من مسارات الطرق التي تشترك فيها وسائل التنقل المرن (دون محرك) مع المركبات، وإضافة 2000 لوحة إرشادية وتحذيرية، وتعديل 77 ألف متر مربع من الأرصفة، وتنفيذ 21 منطقة استراحة وسبع مناطق ومسارات مظللة.