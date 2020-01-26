تدشين المستشفى الميداني لعلاج العمال برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

دشن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، المستشفى الميداني المخصص لعلاج العمال في إمارة رأس الخيمة، بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للقيادات التطوعية الشابة.

وتشارك في هذه المبادرة مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية ومبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء.

واستطاع المستشفى الميداني في يومه الأول علاج ما يزيد على 600 من العمال من مختلف الجنسيات بإشراف 35 من أطباء الإمارات من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، إضافة إلى كادر تمريضي وفني وإداري ومشاركة فعالة من منتسبي الشرطة المجتمعية في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص على تبني المبادرات المبتكرة والهادفة إلى تمكين الشباب في خدمة المجتمع استكمالاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى هذه المبادئ، ووضعها موضع التنفيذ، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشارت إلى أن مستشفى الإمارات الميداني للعمال يشكل إضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة من خلال القدرة على الوصول بالخدمات التخصصية للعمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم السكنية في مبادرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام الكبير بفئة العمال، ورد جميلهم لما يقدموه من جهد في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.