الإمارات تترأس رسمياً «العالمي للهجرة والتنمية 2020»

كيتو (الاتحاد)

تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 كأول دولة خليجية تترأس المنتدى الذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة.

جاء ذلك في ختام أعمال القمة الثانية عشرة للمنتدى التي انعقدت في العاصمة الإكوادورية كيتو خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، حيث تسلم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد الدولة موقع الرئاسة من سانتياغو شافيز نائب وزير الهجرة الإكوادوري وسط ترحيب كبير من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في المنتدى وممثلي المنظمات العالمية المعنية بقضايا الهجرة والعمل والمنظمات غير الحكومية والقطاع والخاص.

وأشاد معاليه، في كلمة له خلال حفل ختام القمة الثانية عشرة للمنتدى، بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الإكوادور خلال فترة ترؤسها للمنتدى، كما ثمن جهود حكومات الدول التي تعاقبت على رئاسته منذ انطلاقة في عام 2007.

وأكد «حرص دولة الإمارات على تعزيز مسيرة المنتدى من خلال البناء على المنجزات التي حققها منذ انطلاقته وذلك وفقا لرؤية واضحة تعكس الرغبة المشتركة في الانتقال بالمنتدى إلى مرحلة جديدة بما يمكن الدول الأعضاء من التعامل مع التحديات المرحلية والمستقبلية لقضايا الهجرة والعمل والتنمية».

وأوضح معالي الهاملي «أن البرنامج الذي أعدته دولة الإمارات لفترة رئاستها يشكل خريطة طريق للمنتدى على مدار عام، حيث يتضمن البرنامج حزمة من القضايا المهمة التي تستدعي النقاش المستفيض والتوافق حولها، حيث يأتي مستقبل الوظائف وعلاقات العمل في ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم في مقدمة هذه القضايا التي تشمل أيضاً النقاش حول توثيق مهارات العمالة المتنقلة والاعتراف بها بين دول الاستقبال والإرسال، فضلاً عن الاستفادة من التكنولوجيا في حوكمة التنقل وبناء منهجية لصياغة وإطلاق الشراكات الهادفة إلى تعظيم الفوائد التنموية لتنقل العمالة».

وأشار إلى أن «البرنامج يتضمن أيضاً مناقشة سبل وآليات تعزيز إجراءات الحماية للعمال المتنقلين بين الدول والحد من التنقل غير النظامي للعمال، وذلك من خلال التشجيع على اتباع إجراءات التنقل النظامي، وذلك حفاظاً على الحقوق العمالية ومنع أي ممارسات سلبية قد يتعرض لها العمال خصوصاً خلال فترة ما قبل الانتقال من دولهم إلى دول الاستقبال».

وأضاف معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته أن «توسيع الشراكة سيكون العنوان الأبرز للمنتدى 2020، حيث سيتم تنظيم ستة اجتماعات إقليمية على مستوى العالم لمناقشة هذه القضايا من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المسارات الإقليمية ذات العلاقة».

واعلن معاليه تنظيم القمة الثالثة عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دبي خلال شهر يناير من العام المقبل «قمة دبي 2021» والتي ستتم خلالها مناقشة مخرجات النقاشات الإقليمية الستة بالمشاركة مع المسارات التشاورية الإقليمية والتي ستجرى حول القضايا المدرجة في البرنامج الذي أعدته الإمارات للمنتدى 2020.

من جهة أخرى، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع أنطونيو فيتورينو مدير المنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش أعمال القمة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.