«دفاع مدني أبوظبي» يعزز السلامة لدى «حديد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وشركة حديد الإمارات وثيقة الإطار العام للعمل المشترك في مواجهة الطوارئ بشأن تطبيق أعلى مستويات الجاهزية في داخل حدود المجمع الصناعي للشركة والأصول الصناعية التابعة لها في منطقة المصفح في إمارة أبوظبي.

ووقع الوثيقة المهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، والعميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني أبوظبي.

وبموجب الوثيقة يتعاون الطرفان في مجال الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق، وتأمين وسائل الحماية من خلال خطط وبرامج خاصة.

وقال المهندس الرميثي: يسعدنا توقيع هذه الوثيقة مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى أن نكون الشركة الأكثر أمناً وسلامةً وجاهزيةً لأي حوادث لا قدر الله. وستسهم هذه الوثيقة في توفير نهج شامل ومتكامل للحماية والوقاية من الحريق، وستلعب دوراً محورياً في التخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة للحوادث فضلاً عن التدريب والإعداد والتجهيز والاختبار الميداني للأفراد في حديد الإمارات للتعامل مع الحوادث في المرافق التابعة للشركة.

واعتبر العميد محمد معيوف الكتبي هذه الوثيقة ضمن تكامل العمل المؤسسي بين الدفاع المدني ومختلف شرائح المجتمع من أجل تعزيز جهود الجاهزية في مواجهة الطوارئ وحفاظاً على السلامة العامة وسلامة الممتلكات تحقيقاً لتطلعات الحكومة، وأشار إلى أنه من خلال هذه الوثيقة تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي إلى تحقيق هدفين استراتيجيين معنيين بضمان الاستعداد والجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحداث وتعزيز السلامة والحماية المدنية.