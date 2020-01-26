50 طالبة في «التعددية الثقافية» بأسكتلندا

دبي (وام)

توجهت 50 طالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، أمس الأول، إلى مدينة دندي بأسكتلندا للمشاركة في الدورة الـ 29 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي» التي تنظمها كلية آل مكتوم للتعليم العالي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي كلية آل مكتوم.

جاء ذلك في إطار الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة الـ «29» التي تقام على مدى أربعة أسابيع اعتباراً من يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في كليات التقنية العليا للطالبات بدبي، بحضور ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم، والدكتور عادل العامري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل، والدكتورة رجاء القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وهمسة العماري مدير كليات التقنية في دبي.

ونقل الصايغ للطالبات وأولياء أمورهن تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتوفير كل ما من شأنه دعم الطالبات خلال رحلتهن إلى داندي، وكل ما يعزز سلامتهن واستفادتهن القصوى من برنامج التعددية الثقافية، مؤكداً الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة لابنة الإمارات والتي بدورها أثبتت دائماً أنها على قدر هذه الثقة والطموح.

وأوضح أن الدورة الشتوية لبرنامج «التعددية الثقافية ومهارات القيادة»، يشارك فيها «50» طالبة من جامعات وكليات الدولة، إضافة إلى كلية الشرطة في أبوظبي وجامعة المالايا الماليزية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهي دورة أكاديمية تدريبية مكثفة تمتد لمدة ثلاثة أسابيع، تتضمن محاضرات وورش عمل حول تاريخ أسكتلندا وتقاليدها وثقافتها، وموضوع التعددية الثقافية والعولمة والإسلام من منظور سياسي واقتصادي، والسياسة الدولية ومهارات القيادة والإدارة وحوار الحضارات والثقافات، بالإضافة إلى رحلات ثقافية تشمل زيارة البرلمان الأسكتلندي والمعرض الوطني الأستكتلندي في إيدنبيرغ، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الرابع ستتوجه الطالبات إلى لندن في جولة تعريفية لأهم الأماكن والمعالم بها.

ودعا الطالبات إلى استثمار هذه الفرصة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز شخصياتهن ومعارفهن وقدراتهن، وستمثل إضافة حقيقية لرصيد إنجازاتهن، بما يدعم فرصهن التعليمية والوظيفية المستقبلية.