نهيان بن مبارك يستقبل المشاركين في «مختبر التعايش»

أبوظبي (الاتحاد) اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، على أبرز ما دار في خلوة التعايش وتوصياتها من خليفة خالد مدير عام المختبر، ووجه بإعداد تقرير يتضمن توصيات ومقترحات الشباب للعمل على تنفيذه والاستعانة بطاقات الشباب. جاء ذلك خلال استقباله لجنة إدارة مختبر التعايش وعدداً من المشاركين في فعاليات المختبر في مجلسه بأبوظبي.

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