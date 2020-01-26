حاكما عجمان ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان حمده بنت أحمد الغرير

عجمان (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة في مسجد الشهداء بدبي، على جثمان المغفور لها الشيخة حمده بنت أحمد الغرير التي وافتها المنية أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين. وقد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة القصير بدبي.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والمعزون، واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة حمده بنت أحمد الغرير، وذلك لأسرتها وذويها من آل نهيان والغرير، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده عن خالص عزائهما ومواساتهما، داعيين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات المسؤولين.