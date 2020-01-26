تشكيل لجنة تحكيم جائزة محمد بن راشد للتسامح

دبي ( الاتحاد) أعلن المعهد الدولي للتسامح تشكيل لجنة التحكيم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، المبادرة العالمية الأولى من نوعها والتي تطلقها دولة الإمارات ضمن سعيها لترسيخ هذه القيمة في جميع المجتمعات، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات في هذا المجال، وتكريم رموز التسامح في جميع دول العالم.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة التي تشكلت برئاسة أحمد إسماعيل آل عباس، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كلاً من: د. محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والدكتور يوسف الحسن آل سمرين، والدكتور عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، والدكتورة إيمان أحمد محمد، والدكتور محمد أحمد القرشي نائب رئيس هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وحمدة يوسف لوتاه، رئيس مجلس أمناء مدرسة دبي للتربية الحديثة.

وقال اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح: «تعزز الجائزة من مكانة دولة الإمارات في إطلاق المبادرات العالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية القائمة على منظومة القيم الأصيلة، واليوم مع إعلان أعضاء لجنة التحكيم للجائزة وما يمتلكونه من خبرات يتعزز حرص الجائزة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في الدقة والشفافية والنزاهة».

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