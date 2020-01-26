53 ألف مستفيد من برامج «الهلال» في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

قدم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين دعما لعدد 53 ألفاً و148 مستفيداً عبر برامجه الخيرية والإنسانية للعام 2019، بقيمة إجمالية زادت على 5 ملايين و87 ألف درهم.

وقال ناصر يوسف بن حضيبة مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين: إن مساعدة ودعم المحتاجين أولوية كبري في عملنا، وكلنا فخر بفريق العمل المتميز بالمركز، وجهوده النابعة من حب الإمارات للخير، والحرص البالغ على دعم وإغاثة الملهوفين في كل مكان، وسنواصل عملنا بكل الجهود الممكنة عرفاناً منا لقيم الولاء والانتماء لدولتنا وقيادتنا الرشيدة.

وتنوع ملف المساعدات الذي نفذه المركز في أم القيوين بين الإنسانية التي بلغت قيمة مشاريعها ما يزيد على 4 ملايين و223 ألف درهم، والطبية التي بلغت نحو ما يزيد على مليون و232 ألف درهم، وتأهيل ذوي الهمم، حيث بلغت المساعدات المقدمة لدعمهم ما يزيد على ثلاثمئة و14 ألف درهم، ومشاريع دعم طلاب العلم الذي زاد على مليون و6 آلاف درهم واستفاد منه نحو 420 طالباً.

على صعيد متصل، وفي مجال تنفيذ المشاريع الموسمية لمركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، فقد بلغ عدد المستفيدين من مشروع المير الرمضاني نحو 1694 نسمة بقيمة 180 ألف درهم، فيما بلغ المستفيدون من مشروع توزيع لحوم الأضاحي نحو 1694 نسمة، بقيمة إجمالية زادت على 179 ألف درهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر 1485، بقيمة زادت على 212 ألف درهم، فيما بلغ المستفيدون من مشروع إفطار صائم نحو 43 ألفاً و200 نسمة، بقيمة إجمالية زادت على نحو 375 ألف درهم.

وضمن برامج توعية المجتمع، نفذ المركز مجموعة من الحملات الصحية والوقائية، وعدداً من الورش التدريبية، إضافة لمجموعة أخرى من برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ودورات في الإسعافات الأولية، وقد بلغت الفعاليات المذكورة نحو 49 فعالية متنوعة، استفاد منها نحو 1883 نسمة.