عبدالله بن زايد يؤكد رفض العنصرية والتطرف

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رفض العنصرية والتطرف والجرائم ضد البشرية.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف. نتذكر معاً الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية».

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