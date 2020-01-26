إيقاف 5 منشآت غذائية ومخالفة 10 في مصفوت خلال 6 أشهر

عائشة الكعبي (المنطقة الوسطى) رصدت بلدية مصفوت نحو 10 منشآت غذائية مخالفة خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من عام 2019 واتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، فيما أوقفت عن العمل 5 منشآت غذائية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب سيف الكتبي مدير مكتب مصفوت التابع لدائرة بلدية عجمان.

وقال الكتبي: هناك جدول زمني مقرر ومعتمد ومقسم حسب أنواع النشاطات التجارية بالمنطقة والتوزيع الجغرافي، إضافة إلى أن هناك ضوابط عند التجديد لأي منشأة غذائية، منها: توفير عقد مكافحة حشرات من إحدى الشركات المعتمدة لدى الدائرة وتوفير مخطط تفصيلي داخلي للمنشأة واعتماده من إدارة الصحة العامة وإصدار ملف التفتيش الدوري من إدارة الصحة العامة، وتطبيق نظام GHP للممارسات الصحية الجيدة وفقاً لبرنامج عجمان للصحة العامة وأيضاً تطبيق نظام HACCP، كذلك توفير جميع مستلزمات النشاط وفقاً للاشتراطات الصحية المقررة. وأشار إلى أنه في حال وجود منتجات منتهية أو غير صالحة للاستخدام بسبب سوء التخزين وتزيد عن ثلاثة أصناف أو 100 كيلوجرام يتم تطبيق مخالفة بقيمة 5000 درهم ومن دون إنذار مسبق أما إذا تكررت المخالفة نفسها لنفس المنشأة ترتفع المخالفة لمبلغ 10 آلاف درهم.

وأضاف: كما أن مفتشي الرقابة الغذائية بالدائرة يقومون بالمرور بشكل دوري على جميع المنشآت الغذائية والصحية وذلك تبعاً للجدول الزمني المقرر، حيث إنه تمت زيارة أكثر من 1503 منشآت صحية خلال عام 2019 بواقع 7 زيارات للمنشأة الواحدة خلال العام.

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