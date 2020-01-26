العبداللات وعسّاف في ليلة طربية على مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد) عاش جمهور الإمارات على خشبة مسرح المجاز بإمارة الشارقة، ليلة فنية غنائية بامتياز، امتزجت بها مشاعر المحبة والفرح التي صاحبت حفل الفنان الأردني عمر العبداللات ومحمد عساف بحضور الآلاف من عشاقه.

قدم العبداللات مفاجأة خلال وصلته الغنائية، عندما استأذن الجمهور لاستقبال الفنان الفلسطيني محمد عساف مرة أخرى على خشبة المسرح، بعد أن أنهى وصلته الغنائية، وقدما معاً أغنية كتبها ولحنها وأعدها العبداللات خصيصاً للحفل من أجل غنائها أمام الجمهور، وسط لوحة غنائية من التفاعل. وكان عساف قد استهلّ الأمسية الغنائية في هذه الليلة الطربية، بـ«فلّي بلا ما تحكي»، وبعدها قدم «الهوارة»، ثم «يا بياعين الهوى» لجورج وسوف، و«علّي الكوفية» و«يا طير الطاير» و«مكانك خالي»، وغيرها من روائعه وسط تصفيق الجمهور.

وأعرب العبداللات عن سعادته وفخره بالغناء للمرة الأولى في إمارة الشارقة، وقال: «ليس بغريب على الإمارات وشعبها هذه الضيافة والاستقبال الرائع الأصيل، وأنا لست غريباً في هذا الوطن العربي الغالي الإمارات الحبيبة التي تجمعنا معها محبة صادقة من جميع الجهات».

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