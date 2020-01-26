أمطار متوقعة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، خاصة شرقاً وشمالاً وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لسقوط الأمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ويتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في العمق، ويتوقع أن يصل ارتفاع الموج في العمق إلى 6 أقدام، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

فيما يتوقع أن يكون طقس يوم غدٍ الاثنين غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/‏س على البحر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج بالعمق إلى 9 أقدام ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، ويكون البحر متوسط الموج.

وكانت أقل درجة حرارة سجلت أمس على الدولة قد بلغت 6.5 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 06:45 صباحاً. كما سقطت بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.