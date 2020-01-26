«تدوير»: 4 آلاف عامل لإزالة آثار الحالة الجوية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، على تنفيذ خطة عمل متكاملة، نجح من خلالها بالسيطرة على الآثار المترتبة على المنخفض الجوي والموجة الهوائية الباردة عالية التأثير اللذين تعرضت لهما إمارة أبوظبي خلال الفترة بين 9 حتى 15 من الشهر الجاري، ما تسبب في تشكل العديد من السيول وارتفاع منسوب المياه على مدن الإمارة كافة.

وتعاملت الفرق المختصة التابعة لتدوير مع 339 مستنقعاً وتجمعاً مائياً في أرجاء الإمارة كافة، منها 171 مستنقعاً ومجمعاً مائياً في أبوظبي، و118 في العين، و49 في الظفرة، حيث عملت طيلة أيام المنخفض على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع المستجدات اللحظية جراء العاصفة في وقت قياسي.

وشارك قرابة 4000 عامل على مدار الساعة، استخدموا 344 آلية من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته في أرجاء الإمارة كافة، حيث نجحوا بنقل ما يقارب 3000 طن من المخلفات الخضراء، والمخلفات كبيرة الحجم، إلى جانب إزاحة الرمال ومخلفات العوائق، والنفايات المتطايرة وكنس جميع الطرق الداخلية والخارجية بالطريقتين اليدوية والآلية، وغيرها من الإجراءات الوقائية الشاملة.

وعبر الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن اعتزازه بالجهود المميزة التي بذلتها فرق تدوير على مدار أيام العاصفة التي تعرضت لها إمارة أبوظبي، والتي بذلوا خلالها قصارى جهدهم من أجل التغلب على الآثار الناتجة كافة عن المنخفض الجوي الكبير، وما رافقه من تأثيرات على الشوارع ومناطق تجمع النفايات والمستنقعات وغيرها.