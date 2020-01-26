2380 مستفيداً مـن «منح الزواج» العام الماضي

دبي ( الاتحاد)

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2019، بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم، لـــ 2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة، بنسبة زيادة تُقدر بــ 15% قياساً مع ما تم صرفه خلال العام 2018.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب، تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لا سيما المقبلين على الزواج، بما يُمكّنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة، في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة معاليها إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب، ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً. ولفتت معاليها إلى أن الزيادة في أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج بنسبة 15%، تعني زيادة بالتبعية في أعداد المقبلين على الزواج بما يفتح الباب نحو تأسيس أسر إماراتية جديدة ومستقرة، وزيادة أخرى في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لأن من شروط المنحة الأساسية، أن تصرف لزواج مواطن من مواطنة.