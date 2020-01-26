سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشامسي والمعمري

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي بن صالح بن محمد الشامسي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة خصيب بن سالم بن حميد المعمري. حضر الحفل الذي أقيم في فندق روتانا العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة.

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