90 ألف مواطن مؤمَّن عليهم لدى «أبوظبي للتقاعد» 2019

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن إجمالي أعداد المؤمّن عليهم لدى الصندوق حتى نهاية العام الماضي، بلغ 90 ألفاً و172 مشتركاً، بينهم 50 ألفاً و126 مواطناً من الذكور (بنسبة 56% من إجمالي المؤمّن عليهم)، مقابل 40 ألفاً و46 مواطنة من الإناث، (بنسبة 44%)، موضحاً أن أعداد المؤمّن عليهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت 1606 مواطنين ومواطنات، بينهم 55% من الإناث، مقابل 45% من الذكور.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية نظمها الصندوق في مقره، الخميس الماضي، لممثلي الصحف ووسائل الإعلام، للإعلان عن تقرير حصاد وإنجازات الصندوق خلال العام المنتهي (2019).

وقالت فاطمة الشريقي مديرة الاتصال المؤسسي بالصندوق: «إن إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية العام الماضي، بلغ 12 ألفاً و88 متقاعداً، بينهم 9 آلاف و618 من الذكور (بنسبة 80% من إجمالي المتقاعدين)، مقابل 2.470 من الإناث (بنسبة 20%)، فيما بلغ متوسط السن عند التقاعد 53 عاماً، وكان متوسط سن المتقاعدين الأحياء 62 عاماً، لافتة إلى أن عدد المتقاعدين الجدد خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 191 متقاعداً، 56% منهم ذكور، مقابل 44% إناث، بينهم 146 متقاعداً من القطاع الحكومي، و33 من القطاع شبه الحكومي، و12 من القطاع الخاص.

وأضافت أن إجمالي عدد المستحقين لدى الصندوق، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 9 آلاف و707 مستحقين، بينهم 8 آلاف و165 من النساء (بنسبة 84% من إجمالي المستحقين)، مقابل 1542 من الذكور (بنسبة 16%)، مؤكدة أن مجموع المنافع التقاعدية التي أنفقها الصندوق خلال العام الماضي، بلغ 3.8 مليار درهم.

وقدمت الشريقي عرضًا لتاريخ صندوق أبوظبي للتقاعد، الذي تأسس في عام 2000، بموجب القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، ليكون ثمرة لتطلعات حكومة أبوظبي للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم، من خلال توفير نظام تقاعدي شامل يقوم على إدارة الاشتراكات، المعاشات، ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاعات الحكومي وشبه الحكومي والخاص، بالإمارة.