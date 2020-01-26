تمديد تسجيل المهنيين ومنشآت الرعاية الاجتماعية بأبوظبي حتى الخميس

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن تمديد فترة تسجيل المهنيين والمنشآت العاملة في الرعاية الاجتماعية حتى 30 يناير الجاري، بهدف منح فرصة أكبر للتسجيل الذي يمثل أولى خطوات مشروع ترخيص منشآت ومهنيي الرعاية الاجتماعية، والتي تمكن العاملين في الرعاية الاجتماعية من المشاركة في تطوير المعايير والمتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص.

وأكدت الدائرة، أن نظام تسجيل المهنيين سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية بمجال الرعاية الاجتماعية، نحو مرحلة جديدة لتحقيق رؤية الدائرة لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، حيث يعد النظام شاملاً لجميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات المرتبطة من المهنيين والمنشآت في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، المتمثلة في مؤسسات النفع العام غير الحكومية العاملين منهم في إمارة أبوظبي، ما يشمل جميع المناطق الحرة.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: إن التسجيل للمهنيين والمنشآت، يعد إحدى الخطوات التي تساهم لرفع جودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، والتي تستهدف مجموعة من المحاور المرتبطة بالمنشآت والأفراد العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث تسهم الخطوة في الوقوف على الوضع الحالي للمهنيين والمنشآت، ورصد أعدادها وبحث كيفية الارتقاء بالجهود، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لإيجاد السياسات والمبادرات الهادفة إلى تطوير المستويات الحالية والارتقاء بها، نحو تحقيق تطلعات المستفيدين من القطاع.

وأشار معاليه إلى أن الخطوة تسهم في حوكمة القطاع الاجتماعي، وهو أحد اختصاصات القانون الذي نص عليه تأسيس الدائرة، لافتاً إلى أن الدائرة قامت بدعوة العديد من المنشآت والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لتدشين التسجيل خلال نهاية نوفمبر الماضي، كما قامت بالتعريف بأهمية التسجيل المتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، حيث سيتم تحليل وتقييم ومراجعة كافة الطلبات الواردة للتسجيل، فور انتهاء فترة استقبال الطلبات.

ومن جهتها، تبدأ دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، اليوم، المرحلة الأولى والتجريبية من برنامج الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين، والذي يأتي بهدف تعزيز الوعي لدى فئة كبار المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم وإتباع نظام غذائي صحي، وتأكيد الحرص على تمكينهم وتقديم الرعاية لهم، تجسيداً لجهود أبوظبي في تعزيز نمط حياة صحي لكبار المواطنين.

وحددت الدائرة مجموعة من الشروط الخاصة بالمشاركة، ومنها تعبئة نموذج للتسجيل وتعبئة نموذج للاستبيان، وأن يكون المشارك من الفئة العمرية فوق 50 عاماً، حيث خصصت الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين 7 مراكز لاستقبال فئة كبار المواطنين من الرجال، إضافة إلى 9 مراكز مخصصة للنساء، تتمثل في المراكز التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، وهي: مدينة أبوظبي «مركز أبوظبي، مركز بوابة أبوظبي، مركز الوثبة»، ومدينة العين «مركز العين، مركز رماح، مركز الهير»، وفي مدينة الظفرة «مدينة زايد، فرع السلع، ومركز المرفأ»، والتي تستمد لمدة 3 أشهر وفقاً لجدول زمني أسبوعي محدد.