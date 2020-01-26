دبي (الاتحاد) وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمقرها بديوان سمو الحاكم، مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بشأن التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة «الدبلوم المهني القانوني»، لتأهيل القانونيين العاملين في حكومة دبي، وهي إحدى مبادرات «قانونية دبي» التي تستهدف تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين العاملين بالقطاع القانوني في الإمارة. وقع المذكرة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتضمنت الإطار العام الذي يحكم أسس التعاون بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قانونية حكومة دبي» توقع مذكرة مع «الموارد البشرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.