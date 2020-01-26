اختتام «التعليم الدولي» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) اختتمت أمس الأول فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض التعليم الدولي 2020 الذي نظمه واستضافه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسط مشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم، فضلاً عن المشاركة الكبيرة لـ 70 جامعة وكلية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن نسخة المعرض هذا العام كانت استثنائية من خلال التركيز على استشراف المستقبل التعليمي عبر استقطاب العديد من كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم وآليات إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فضلاً عن الفعاليات المصاحبة التي تم تنظيمها لأول مرة في الدورة السادسة عشرة من المعرض.

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