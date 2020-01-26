سفير بيلاروسيا يبحث التعاون مع قيادة شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، وذلك بمكتبه بمبنى القيادة، بحضور عدد من مدراء الإدارات.

ورحب اللواء النعيمي بسفير بيلاروسيا الذي تأتي زيارته في إطار تعزيز أفق التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، ويرتقي بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور ولأبناء جمهورية بيلاروسيا، مشيدا بمستوى العلاقات المتينة التي تربط بين الجانبين والتي تم التباحث خلال اللقاء حول سبل توطيدها إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الخدمات المستحدثة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمختلف إداراتها وأقسامها للجمهور وإتباع أفضل الممارسات والأساليب التي تلبي تطلعاتهم .

من جهته ثمن سفير بيلاروسيا، حفاوة الاستقبال وبالدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نشر الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع .

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