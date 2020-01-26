الامارات | 10 سنوات سجناً لمتهم زرع حشيشاً في منزله.. وحبْس زميليه

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لمتهم زرع حشيشاً في منزله.. وحبْس زميليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص آسيويين، بسجن المتهم الأول 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم لزراعته نبتة الحشيش وتعاطيها، فيما عاقبت الثاني بالحبس سنتين لحيازة المخدرات بقصد التعاطي، والثالث بحبسه سنة للاشتراك مع الأول والثاني بالحيازة والتعاطي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوجود عدد من الأشخاص يتعاطون مادة الحشيش داخل منزلهم، وبعد التحري والتأكد من البلاغ تم التوصل لمحل سكن المدانين، وبتفتيشه، عُثر على شتلة ممنوعة في المنزل، وبفحصها عن طريق المختبر الجنائي، اتضح أنها نبتة حشيش، وبالتحقيق الأولي اعترف المتهم الأول بأنها تعود له، وعلى إثر اعترافاته تمت إحالته مع المتهمين الآخرين للقضاء.

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وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لشاهد الضبط في القضية، الذي أكد أنه بناء على بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن المتهم الأول يزرع مادة مخدرة في منزله بالمنطقة الصناعية، وبالتحري عن موقع المنزل تمت مداهمته بعد الحصول على إذن من الجهات المعنية.

وتابع: «تم العثور على شتلة مزروعة بطول 20 سم، يشتبه في أنها مخدر الميرغوانة، موجودة بإناء خاص للزرع، مشيراً إلى أنهم وجدوا تحت سرير المتهم الأول قطعة من الحشيش أيضاً، لافتاً إلى أنه تم التحقيق مع المتهمين واعترف أحدهم بشراء النبتة من شخص إفريقي مقابل 200 درهم قبل ضبطه بيومين، وبأنه يتعاطى الحشيش».

وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف الأول بأن النبتة تعود له، فيما أنكر الثاني والثالث التهم.