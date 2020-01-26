الامارات | 15 % نسبة زيادة منح الزواج العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % نسبة زيادة منح الزواج العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي، بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم، لـ2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى الدولة، بنسبة زيادة تُقدر بـ15% قياساً بما تم صرفه خلال عام 2018.

وأكدت أن منحة الزواج التي تقدمها الوزارة للشباب تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لاسيما المقبلين على الزواج، بما يُمكّنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وأشارت إلى أن الهدف الأسمى لمنحة الزواج هو مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها.