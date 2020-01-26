الامارات | «تدوير» تعامل مع 339 مجمعاً مائياً إثر الحالة الجوية الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» تعامل مع 339 مجمعاً مائياً إثر الحالة الجوية الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، على تنفيذ خطة عمل متكاملة، نجح من خلالها في السيطرة على الآثار المترتبة على المنخفض الجوي والموجه الهوائية الباردة عالية التأثير، التي تعرضت لها إمارة أبوظبي بشكل غير مسبوق خلال الفترة بين 9 و15 من الشهر الجاري، ما تسبب في تشكل العديد من السيول وارتفاع منسوب المياه على مدن الإمارة كافة.

وتعاملت الفرق المختصة التابعة لـ«تدوير» مع 339 مستنقعاً وتجمعاً مائياً في أرجاء الإمارة كافة، منها 171 مستنقعاً ومجمعاً مائياً في أبوظبي، و118 في العين، و49 في الظفرة، حيث عملت طوال أيام المنخفض على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، للتعامل مع المستجدات اللحظية جراء العاصفة في وقت قياسي. وشارك قرابة 4000 عامل على مدار الساعة، استخدموا 344 آلية من أجل إعادة الوضع الى طبيعته في أرجاء الإمارة كافة، حيث نجحوا في نقل ما يقارب 3000 طن من المخلفات الخضراء، والمخلفات كبيرة الحجم، إلى جانب إزاحة الرمال ومخلفات العوائق، والنفايات المتطايرة وكنس جميع الطرق الداخلية والخارجية بالطريقتين اليدوية والآلية، وغيرها من الإجراءات الوقائية الشاملة.

واعتمدت الفرق على مدار فترة عدم الاستقرار الجوي على مسح ورصد ومكافحة البعوض في أرجاء الإمارة، عبر عمليات استكشاف للمستنقعات والتجمعات المائية ومعالجتها وقائياً.