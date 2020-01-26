الامارات | «الخارجية» تحذّر المواطنين المسافرين من إهمال إجراءات الوقاية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تحذّر المواطنين المسافرين من إهمال إجراءات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، من إهمال الاحتياطات الصحية الوقائية بسبب انتشار فيروس «كورونا»، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، وعدم الاختلاط بالمرضى، أو السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وذكرت الوزارة على حسابها عبر موقع «تويتر»، «في ظل ما تشهده دول عدة من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح الوزارة مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة عن الجهات الصحية المختصة في الإمارات».

وشدّدت على ضرورة أن يلتزم المواطنون الموجودون في هذه الدول بأهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج، أو مع رقم مركز اتصال الوزارة 0097180044444، كما تدعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي.

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ونشرت الوزارة مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا المنتشر في الصين ودول عدة حول العالم، وهي تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية)، تجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوافر الصابون والماء، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وذكرت سفارة الدولة في الصين عبر حسابها على «تويتر»، أن فيروس كورونا الجديد ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي وانتشر إلى المقاطعات الأخرى، وهو فيروس غامض وينتمي إلى فصيلة (B)، وينتقل هذا الفيروس عبر الكائنات الحية عن طريق السعال والعطس.

وأشارت إلى الإجراءات المشددة التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس، حيث ذكرت التقارير الإعلامية الصينية أن السلطات الصحية الصينية تبنت تدابير صارمة للوقاية والسيطرة على السلالة الجديدة من الفيروس، التي تسببت في تفشي الالتهاب الرئوي في ووهان بمقاطعة هوبي.

وأشارت التقارير إلى أنه تم الإبلاغ عن 77 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس -2019-nCoV- في البر الرئيس الصيني، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 291، توفي ست منها، وفقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية، ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 72 حالة في مقاطعة هوبي، واثنتين في شنغهاي وثلاث في بكين.