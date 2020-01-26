الامارات | الإمارات تتسلم رسمياً رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلمت دولة الإمارات رسمياً رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 كأول دولة خليجية تترأس المنتدى الذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة. جاء ذلك في ختام أعمال القمة الثانية عشرة للمنتدى التي عقدت في العاصمة الإكوادورية كيتو خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، حيث تسلم وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد الدولة ناصر الهاملي من نائب وزير الهجرة الإكوادوري سانتياغو شافيز، رئاسة المنتدى، وسط ترحيب كبير من رؤساء الوفود وممثلي المنظمات العالمية. وأوضح أن البرنامج الذي أعدته الدولة لفترة رئاستها يتضمن حزمة من القضايا المهمة التي تستدعي النقاش المستفيض، حيث يأتي مستقبل الوظائف وعلاقات العمل في ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم في مقدمة هذه القضايا التي تشمل أيضاً النقاش حول توثيق مهارات العمالة المتنقلة، والاعتراف بها بين دول الاستقبال والإرسال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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