الامارات | فرص عمل للمواطنين بالقطاعين العام والخاص في «توظيف 2020»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، غداً فعاليات الدورة الـ14 من معرض التوطين «توظيف 2020»، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وتقدم الدورة الـ14 من المعرض فرص عمل في مختلف القطاعات لدعم ملف التوطين وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة. ويستهدف المعرض الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتز»، وتستمر أعماله حتى 29 يناير الجاري، المواطنين الباحثين عن فرص عمل، والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل. ويحظى المعرض الذي يفتح أبوابه مجاناً أمام المواطنين برعاية مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع «إيدج»، بوصفها «شريك التكنولوجيا المتقدمة»، والقوات المسلحة «الراعي التيتانيوم»، وشرطة أبوظبي «الراعي البلاتيني»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) «الراعي البلاتيني» ومصرف أبوظبي الإسلامي «الراعي البلاتيني»، وطيران الاتحاد «راعي الطيران الرسمي»، وجامعة نيويورك أبوظبي «راعي التعليم»، وصناعات «الشريك الصناعي». ويشارك في المعرض مؤسسات وطنية كبرى، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاتحاد للطيران، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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