قنصلية الإمارات تؤكد سلامة جميع مواطني الدولة في هيوستن

أكدت قنصلية الدولة في هيوستن أن جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في هيوستن لغرض العلاج أو الدراسة لا يوجدون في المنطقة التي وقع بها الانفجار اليوم وأن الجميع بخير وأمان.
وحذرت القنصلية المواطنين للابتعاد وعدم التواجد في منطقة الانفجار حفاظا على سلامتهم.
وقالت القنصلية إن المنطقة، التي حصل فيها الانفجار، تقع في ضواحي مدينة هيوستن، أي أن المنطقة بعيدة عن المناطق التي يسكن بها المواطنون الإماراتيون، حيث يبعد موقع الانفجار عن المنطقة التي يوجدون بها حوالي 35 كم.
وأهابت القنصلية بكل المواطنين الموجودين في هيوستن بضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" عبر موقع وزارة الخارجية أو تطبيقها الذكي والتواصل مع القنصلية العامة في حال حدوث أي طارئ.
وكانت قنصلية الإمارات اطمأنت عن المواطنين الإماراتيين المقيمين في هيوستن، عقب الانفجار في أحد المصانع الذي يقع على ضواحي مدينة هيوستن فجر الجمعة.
وقالت القنصلية إن تقارير السلطات المحلية أوضحت أن سبب الانفجار هو انفجار خزانات لمادة غاز تستخدم لتصنيع المعدات في المصنع.
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