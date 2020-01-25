"الشيخة فاطمة للتطوع" يدشن مستشفى ميدانياً في رأس الخيمة

دشن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، المستشفى الميداني المخصص لعلاج العمال في إمارة رأس الخيمة بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للقيادات التطوعية الشابة.

وتشارك في هذه المبادرة مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية ومبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية وجمعية إمارات العطاء.

وتضمن حفل الافتتاح تفقد الوحدات الميدانية للمستشفى المتنقل والتي تشمل وحدة للاستقبال ووحدة للتصنيف ووحدة للطوارئ وعيادات متخصصة ومختبراً وصيدلية متحركة في منظومة متكاملة لتقديم حلول طبية ميدانية متنقلة.

كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم الشباب من أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة تثميناً لدورهم في إثراء الحركة التطوعية في دولة الإمارات.

واستطاع المستشفى الميداني في يومه الأول علاج ما يزيد عن 600 من العمال من مختلف الجنسيات بإشراف 35 من أطباء الإمارات من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة إضافة إلى كادر تمريضي وفني وإداري ومشاركة فعالة من منتسبي الشرطة المجتمعية في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تبني المبادرات المبتكرة والهادفة إلى تمكين الشباب في خدمة المجتمع استكمالاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى هذه المبادئ، ووضعها موضع التنفيذ، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

Advertisements

وأضافت أن المستشفى الميداني المتحرك للعمال يقدم خدمات تطوعية تشخيصية وعلاجية ووقائية بالقرب من أماكن إقامة العمال وفي المدن العمالية المختلفة في إمارة رأس الخيمة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكدت أن المرحلة التشغيلية الأولى حققت نجاحاً كبيراً في تشخيص العديد من الحالات المرضية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمئات من العمال في إمارة رأس الخيمة ومختلف إمارات الدولة وفق خطة استراتيجية للوصول إلى آلاف العمال لزيادة وعيهم الصحي والجسدي والذهني في إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاماً مع الروح الانسانية للمغفور له الشيخ زايد وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات أبناء زايد الخير.

اقرأ أيضاً...برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يفوز بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد

وأشارت سعادة نورة السويدي إلى أن مستشفى الامارات الميداني للعمال سيشكل إضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة من خلال القدرة على الوصول بالخدمات التخصصية للعمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم السكنية في مبادرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام الكبير بفئة العمال ورد جميلهم لما يقدموه من جهد في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.