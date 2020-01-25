كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جهاز جديد يوفر ملايين لترات المياه في أبوظبي

قال مسؤول إن شركة العين للتوزيع (AADC) توصلت إلى خطة فريدة لتوفير الملايين من غالونات المياه للأسر والمقيمين والفلل يوميًا من صنابير الاستحمام.

وأثناء الشتاء والصيف، يفتح الناس الصنابير وينتظرون الماء للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، وفي غضون ذلك، يهدرون ما معدله سبعة لترات حتى قبل الاستحمام.

وقال الدكتور محمود الهدير، رئيس قسم المعلومات في AADC، متحدثًا إلى صحيفة غلف نيوز في جناح AADC في أسبوع أبوظبي للاستدامة بأبوظبي: “تهدف AADC إلى البدء في تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة، التي تسمى نظام الحفاظ على المياه الذكي، ففي العام أو العامين القادمين، أولاً، سيتم تركيبه في المباني الجديدة تليها المباني القائمة”.

وأضاف: “تهدر أسرة مكونة من خمسة أشخاص على سبيل المثال بشكل عام 35 لترًا من المياه يوميًا قبل بدء الاستحمام مباشرة عند فتح صنبور الدش وانتظار درجة الحرارة المرغوبة”.

وقال إنه في شهر واحد، يمكن للأسرة توفير أكثر من 1000 لتر من المياه، كما ستخفض فاتورتها الشهرية أيضًا.

وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة، عرضت AADC آلة تتحكم في نظام الدش وتوفر للفرد درجة الحرارة المطلوبة خلال ثلاث دقائق من دخول الحمام. وسوف يساعد ذلك العائلات على توفير المياه والمال في نفس الوقت.

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وقال: “ستبدأ الشركة في تنفيذ المشروع في المنازل في المنشآت الجديدة أولاً، ثم ستطرح في المنازل القائمة بعد تحديد جميع اختبارات الجدوى من قبل الحكومة”.

وأضاف: “قد تكون تكلفة التركيب 300 درهم فقط للحمام، لكن يمكن أن تكون مجانية أو مدعومة أو ميسورة التكلفة للمقيمين. هذه الأمور لم تحددها الحكومة بعد”.

وفي أبو ظبي وحدها يمكن لهذا الجهاز توفير 17.2 مليون لتر من المياه يوميًا لكل استخدام، بينما في العين يمكن توفير 5.4 مليون في اليوم لكل استخدام.

وقال الهدير إن ما يقرب من مليون شجرة نخيل يمكن سقيها في الإمارات يوميًا من المياه التي يتم توفيرها من الحمامات وحدها.

وتساعد هذه التقنية، التي تسمى نظام Smart Water Conservation System في التحكم في درجة حرارة ماء الحمام والحفاظ على درجة الحرارة المرغوبة لكل فرد من أفراد الأسرة، وبمجرد تحديد تفضيلاتهم باسمائهم على لوحة عرض خارج الحمام، ينقر كل مستخدمه على اسمه ودرجة الحرارة المطلوبة ستكون جاهزة في بضع دقائق دون الحاجة إلى تشغيل المياه أولاً.