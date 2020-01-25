الامارات | بالفيديو.. طرق دبي تسهل الوصول لمواقع المواصلات العامة بـ "خطة التنقل المرن"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طرق دبي تسهل الوصول لمواقع المواصلات العامة بـ "خطة التنقل المرن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنفيذ خطة التنقل المرن التي تشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي عبر تهيئة البنية التحتية في المناطق السكنية بما يكفل الوصول الى مواقع تلك الوسائل من قبل كل فئات المجتمع بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم بسهولة وأمان، وذلك أما بالمشي، أو باستعمال وسائل تنقل صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية والمزلاج الكهربائي (سكوتر)، كما ستعمل الهيئة على توفير العناصر المطلوبة لتحقيق ذلك، مثل انشاء المعابر واستراحات المشاة والمناطق والمسارات المظللة ، بالإضافة الى زراعة المناطق الخضراء ، وانشاء المواقف الكافية للمركبات الخاصة والمستأجرة في المناطق المحيطة بمرافق وسائل المواصلات العامة.

وأعلنت الهيئة ان تنفيذ المرحلة الأولى بدأ فعليا في 3 مناطق سكنية تشمل الكرامة، ومنخول، والقصيص الأولى لينجز في مارس المقبل. وسيتم خلال هذه المرحلة انشاء 314 منطقة عبور مرتفعة للمشاة، و66 وسيلة تهدئة للسرعة، بالإضافة الى تحديد 33 كم من مسارات الدراجات الهوائية المشتركة مع المشاة في بعض المناطق، وتحديد 52 كم من مسارات الطرق التي تشترك فيها وسائل التنقل المرن التي تعمل دون محرك مع المركبات، وكذلك إضافة 2000 لوحة إرشادية وتحذيرية، وتعديل 77 ألف متر مربع من الأرصفة، وتنفيذ 21 منطقة استراحة وسبع مناطق ومسارات مظللة.

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وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير أن المشروع يتضمن تنفيذ مفهوم منطقه الشوارع الصديقة (friendly safe streets) وهي فكرة جديدة في دبي، تم تطبيقها أول مرة تجريبياً في مدينه صغيره في ألمانيا، وقد أثبتت العديد من مناطق الشوارع الصديقة فعاليتها في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى استحداث مناطق أمنة للمدراس، وتطبيق حلول لتهدئة حركه المرور، وتوفير معابر امنة للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية عند التقاطعات مع استمرارية الأرصفة، بالإضافة لزيادة مساحات المناطق المزروعة بغرض التجميل والتظليل، واستخدام المظلات والمقاعد بهدف تحقيق التكامل والانسيابية وسهولة التنقل في دبي.

وأشار الى أن الهيئة ستنفذ المشروع خلال العام الجاري والعام المقبل في مناطق البرشاء الأولى والثانية، والبطين، والبراحة، والراس، والقصيص الثانية، والقصيص الصناعية، وسيرتفع عدد المناطق التي يجري فيها تطبيق التنقل المرن إلى 27 منطقة بحلول عام 2024.