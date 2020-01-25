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بالصور| معرض رائد من المملكة العربية السعودية إلى مؤسسة أبوظبي الثقافية
سيفتتح معرض الأمير بن سلطان بن فهد، الذي عُرض في الرياض وجدة العام الماضي، في مؤسسة أبوظبي الثقافية يوم الأحد، 26 يناير.
ويُظهر المعرض – الذي يعرض أشياء مهجورة ومُستعملة تم جمعها من قبل بن سلطان في أسواق السلع المستعملة بالبلاد – حيث يمكن العثور في بعض الأحيان على أدلة على تاريخ بلد ما في أماكن غير محتملة.
وفي المعرض، الذي ينقسم إلى سبعة “فصول”، تكشف المنشآت متعددة الوسائط من الفيديو والنحت والتصوير الفوتوغرافي ومجموعات من الأشياء التي عثر عليها عن تاريخ المملكة وتاريخها الاقتصادي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
ويستخدم الفنان التذكارات والآثار لتسليط الضوء على اللحظات المحورية في المجتمع السعودي.
هناك أيضًا مجموعة من الثريات المهملة التي تم أخذها من القصر الأحمر، المبنى التاريخي حيث تم إجراء العرض الأول للمعرض.
تم بناء القصر الأحمر عام 1944، وتم تشييده للأمير سعود بن عبد العزيز، والذي كان ولياً العهد في ذلك الوقت، وكان مقر إقامته الملكي لسنوات قبل أن ينتقل إلى قصر الناصرية في عام 1953، ثم كان بمثابة مبنى حكومي لعدة عقود، ولكن تم التخلي عن القصر في نهاية الثمانينات،و ظل غير مستخدم حتى معرض بن فهد العام الماضي.
لمزيد من التفاصيل: culturalfoundation.ae
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