كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تجمع كبير للتوائم في دبي

أقيم في دبي الحدث الأكبر من نوعه والذي جمع عدداً كبيراً من التوائم في المدينة. وشهد بعد ظهر يوم الجمعة إطلاق حدث TwinsPlus Arabia في برج بارك بدبي.

وشوهد الآباء والأمهات وهم يدفعون عربات مزدوجة ويتحدثون إلى آباء آخرين لتبادل بعض النصائح حول كيفية تربية توائم الأطفال. التوائم.

وارتدى التوائم ملابس متطابقة، في الحدث الذي أقيمت فيها مسابقات للتوائم الأكثر متطابقة والأقل تشابهًا في مختلف الفئات العمرية.

وذهبت جائزة أصغر زوج من التوائم في هذا الحدث إلى هايج (الصبي) وفانا (فتاة)، الذين ولدا في 22 أغسطس من العام الماضي في الولايات المتحدة في حين أن جائزة أكثر التوائم تطابقاً في فئة 6-10 سنوات ذهبت إلى فاريشا وباريسا.

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وقال والدا فاريشا وباريس لصحيفة غلف نيوز إن تربية التوائم قد تبدو مهمة شاقة. وأوضحت والدتهما “لديك فمان لتطعمهما، وأحياناً عليك التعامل مع بكاء طفلين، ونفقات المدرسة مضاعفة في نفس الوقت”.

وأضافت “ولكن يمكن أن يكون أيضًا التحدي الأكثر أهمية الذي يمكن أن تواجهه على الإطلاق. ويمكنك أيضًا القول إنه يمكنك أن تصبح خبيرًا في الأطفال بين عشية وضحاها تقريبًا، فتربية الأطفال التوائم يعني القيام بمهام الوالدين النظاميين مرتين في نفس الوقت”.

وفي الوقت نفسه، قالت سومان مانينغ، وهي أم لثلاثة توائم (صبي وفتاتان) ومؤسسة TwinsPlus Arabia “نحن نتفهم مسؤوليات تربية التوائم. مع TwinPlus Arabia، التي تضم حوالي 1200 عضو مسجل، يمكننا مشاركة بعض النصائح بالإضافة إلى تقديم الطمأنينة والثقة لأولياء الأمور أمثالنا “.