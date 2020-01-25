كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يتدفق المستثمرون على مشاريع الواجهة البحرية في دبي؟

في الوقت الذي تلقى فيه العقارات الجديدة في دبي اهتمامًا كبيرًا في ساحة تنافسية عالية، فإن المشروعات التي تقع على مقربة من المياه أو بالقرب منها تجذب بشكل خاص المستثمرين الدوليين، وفقًا لشركة العقارات الرائدة Appello Real Estate.

وقال نافال فوهرا، الرئيس التنفيذي لشركة Appello Real Estate: “من المثير للاهتمام كدولة تشتهر بصحاريها المترامية الأطراف، باتت منازلها الجميلة تستحوذ على اهتمام المشترين الدوليين حاليًا”.

وكشف فوهرا أن فريقه قد شهد ارتفاعًا تقريبيًا بنسبة 45% في طلبات العملاء للحصول على معلومات حول منازل دبي المطلة على البحر أو البحيرات أو القنوات المائية في الأشهر الـ 18 الماضية.

وأضاف “أعتقد أن الجودة المطلقة للمشاريع المعروضة هي أحد أسباب هذا الاتجاه. إذا نظرت إلى مرفأ خور دبي على سبيل المثال، فإن هذه المنطقة المطورة حديثًا جذابة للغاية، فلديها مجموعة من المنازل الرائعة، والأجواء متعددة الثقافات، وروابط النقل الرائعة وإمكانات جيدة لعائد الاستثمار من خلال التأجير “.

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ويقع مرفأ خور دبي على بعد 6 كم من وسط مدينة دبي وعشر دقائق من مطار دبي الدولي، مما يوفر سهولة الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الكبرى في المدينة.

أحد المشاريع الناشئة والمقبلة على الأضواء هو مشروع EMAAR Beachfront قيد الإنشاء، وهو مجتمع سكني حصري ضمن مشروع ميناء دبي البحري الجديد. ويمثل هذا التطوير مزيجًا فريدًا من الحياة العالمية في موقع متميز وأسلوب حياة ساحلي هادئ. وتقدم مشاريع مثل South Beach مزيجًا من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.

وتشمل النقاط الساخنة الأخرى التي تقع على جانب الماء جزيرة Bluewaters Island الشهيرة، التي تقع قبالة ساحل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، والجزيرة متعددة الاستخدامات من صنع الإنسان هي موطن لعجلة المراقبة عين دبي الشهيرة.

ومن المقرر أن تطلق ميدان أيضًا مجتمعًا جديدًا على الواجهة البحرية في جبل علي. ويهدف مرسى ميدان إلى تقليد نيوبورت بيتش في لوس أنجلوس بمزيج من المساحات السكنية وأسلوب الحياة. وتشمل الميزات المذهلة مرسى يتم التحكم فيه بالمناخ ويتميز بظلال دائرية لأشهر الصيف الحارة، بحسب موقع ameinfo.