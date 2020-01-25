كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر العلامات التجارية شعبية في الإمارات خلال 2019؟

تم تصنيف شركة إعمار العقارية كأفضل علامة تجارية بين المطورين العقاريين في دولة الإمارات يوصي بها العملاء لأصدقائهم.

واحتلت إعمار المرتبة الثانية في تصنيفات YouGov لعام 2019 خلف طيران الإمارات، برصيد 80.5 نقطة.

ودخلت شركة التجارة الإلكترونية Noon.com أيضاً التصنيفات، مما جعلها ضمن قائمة أفضل 10 شركات محسّنة مع 7.1 نقطة في العام السابق.

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وفحصت YouGov BrandIndex ما يصل إلى 590 علامة تجارية بحثاً عن درجة التوصية الصافية، وسألت المشاركين “هل تنصح بالعلامة التجارية لصديق أو زميل؟” و “هل تخبر صديقًا أو زميلًا بتجنب العلامة التجارية؟”

وفي الترتيب العام، تلت طيران الإمارات وإعمار كل من شركة المراعي السعودية العملاقة للأغذية (77.5) وآبل آي فون (76.1) وبنك الإمارات دبي الوطني (74.0).

وكشف YouGov BrandIndex أيضًا عن العلامات التجارية الأسرع نمواً في الإمارات وهي: الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي تحسنت بنسبة 18.1 نقطة، ونيتفليكس (12.4)، وهواوي (10.0) ، وكي إل إم وإيرفرانس (9.0) و بيبسي (8.7)، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.