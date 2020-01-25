كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تجربة جديدة للواقع الافتراضي في دبي

Dreamscape وجهة جذب جديدة في مول الإمارات تأخذ ألعاب الواقع الافتراضي إلى مستوى جديد تماماً.

هذه التجربة غامرة بنسبة 100 في المائة، حيث يمكن أن تستمتع أنت وأصدقاؤك بأحدث أجهزة الاستشعار التي تسمح لك بالدخول إلى الواقع الجديد.

ويدمج Dreamscape تقنية “التقاط الحركة” المستخدمة في أفلام هوليوود مثل Men in Black وفهم عميق لميكانيكا الجسم حتى يتمكن من تعقب ستة أشخاص في وقت واحد، في الوقت الحقيقي، وجعلهم شخصيات داخل العالم الافتراضي.

ويجمع Dreamscape بين الرسومات عالية الدقة والموسيقى التصويرية المذهلة، ويمتصك في عالمه الساحر ويأخذك في تجربة لن تنساها أبداً، بحسب موقع واتس أون.

وستأخذك Curse of the Lost Pearl في مغامرة على طراز Lara Croft، من خلال قبر قديم به ممرات مليئة بالمخلوقات والكائنات. أما Blu: Deep Rescue فهي تجربة بديلة على شكل رحلة عاطفية دافئة مع مفاجآت في كل زاوية.

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أسعار تذاكر الدخول العامة في Dreamscape هي 75 درهم، وستستغرق التجربة الكاملة حوالي نصف ساعة، ويوجد أيضاً مقهى رائع للاسترخاء مع الأصدقاء.

Dreamscape، الطابق الثاني بجانب Apple، مول الإمارات، يومياً من 10 صباحاً إلى 10 مساءً، 75 درهم. هاتف: 042200995 dreamscapeimmersive.com