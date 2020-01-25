«درب السلامة» في «زايد الثاني العسكرية» وكلية الشرطة

أبوظبي (الاتحاد) نظمت «شرطة أبوظبي» محاضرتين في كلية زايد الثاني العسكرية وكلية الشرطة ضمن حملة «درب السلامة»، لتعزيز التوعية والثقافة المرورية لدى منتسبيها ومرشحي الكلية، وحثهم على القيادة الآمنة وتعريفهم بجهود الشرطة بهذا الجانب، بحضور العميد ركن عامر محمد النيادي قائد الكلية.

وتحدث في المحاضرتين، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، موضحاً أن حملة «درب السلامة» تستمر على مدار العام وتتضمن ثمانية محاور توعوية لأفراد المجتمع من خلال عرض فيديوهات توعوية ومشاهد حقيقية يرتكبها بعض السائقين.

وتطرق إلى جهود شرطة أبوظبي في تعزيز وحماية المجتمع من كل المخاطر وتنمية الثقافة المرورية لجعل طرقنا أكثر أمناً، من خلال الدوريات المدنية والشرطية بمنظومة ذكية لمراقبة الطرق لضبط السائقين المخالفين .

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز ورفع مستوى وتنمية الثقافة المرورية للسائقين، من خلال برامج وحملات مجتمعية مباشرة مع الجمهور، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة ومتابعة القيادة الشرطية في رفع مستويات الحفاظ على الأرواح، وزيادة الشعور بالأمن والأمان.

وأوضح أن الحملة تسلط الضوء على السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين، وتوضيح خطورة تلك السلوكيات على السلامة المرورية، وتعمل على ترسيخ احترام قانون السير والمرور.

ودعا إلى ضرورة التزام السائقين بالتوقف عند تشغيل إشارة قف بالحافلات المدرسية، وجعلها ثقافة وسلوكاً ملزماً بهدف الحفاظ على حياة وسلامة الطلاب.

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