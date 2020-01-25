مبادرة لتأهيل أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية شرطة دبي باكورة مبادراتها المجتمعية الرائدة لعام 2020 تحت شعار «بأيديهم لمستقبل أفضل» تستهدف دعم وتأهيل 25 من أصحاب الهمم لسوق العمل، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجهات القيادات الأمنية، بتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، لتحقيق رؤية حكومة دبي، واستراتيجيتها لعام 2020 (مجتمعي.. مكان للجميع) لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، وتفعيل محاور استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏‏2021، المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة محور إدماج.

وأوضح أن هذه المبادرة التي تبنتها الأكاديمية تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية من أجل إكساب أصحاب الهمم المهارات الضرورية للعمل في وظائف محددة تعزز من قوة سيرتهم الذاتية عند البحث عن وظائف في سوق العمل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم مختلف الإعاقات وسيتم التركيز على الفئة الذهنية، ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة تسهم في مسيرة البناء والتنمية.

وتقدم مدير الأكاديمية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بالشكر الجزيل على دعم المبادرة، داعياً إلى تضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتبني مثل هذه المبادرات للمساهمة في توفير فرص التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، أسوة مع أمثالهم من غير تلك الفئة من أفراد المجتمع ليكونوا على قدم المساواة دون تمييز، وذلك مراعاة لتكافؤ الفرص وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.

من جانبها، أشادت عواطف أكبري مدير العمليات الداخلية بمركز تمكين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بمبادرة الأكاديمية موضحة أنها تنسجم مع استراتيجية التوظيف الدامج في حكومة دبي، وتتوافق مع مبادرة «درب ثم وظف» .