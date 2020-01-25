شرطة دبي تحتفي بمتميزي «الذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

احتفلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بموظفيها المتميزين ممن حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في مجالات العمل المختصة بالإدارة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفين نحو مزيد من الإنتاجية.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، عدم الاكتفاء بتكريم موظفي الإدارة العامة ككل على إنجازاتهم وأعمالهم السنوية، وإنما تم عمل تكريم خاص للمتميزين ممن شكلت أعمالهم وإبداعاتهم ومقترحاتهم نقلة نوعية، كلٌّ في مجاله، وساهموا في الارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة العمل، وأن هذا التكريم الخاص من شأنه تعزيز التنافسية، وترسيخ ثقافة التميز بين الضباط والأفراد، ليس فقط في شرطة دبي وإنما في حياتهم بصورة عامة.

وأكد العميد خالد الرزوقي أن التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة التميز بين الموظفين، وتشجيعهم بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة مخرجات العمل، لافتا إلى أن النجاح يستدعي دائماً تحديات جديدة، وهو ما يتطلب التأهب واليقظة الدائمين والوعي بالمستجدات والمتغيرات والقدرة على مواكبتها والتفاعل الإيجابي معها، مشيراً إلى أنهم أطلقوا عدداً من المبادرات الداعمة لنهج السعادة، ومن ذلك إلحاقهم بدورات وبرامج تدريبية كل في تخصصه.

وفي ختام الحفل، كرّم العميد الرزوقي الموظفين المتميزين ممن أحرزوا المراكز الثلاثة الأولى في المجالات التخصصية للإدارة العامة.